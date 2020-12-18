"اشتبك مع زميله".. عقوبة منتظرة على عبد الرزاق حمد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سيجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويأتي ذلك بسبب احتكاك حمد الله مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد أمس الأول الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أنه خلال اجتماع بين اللاعبين وعبد الغني أمس الخميس، برر حمد الله انفعاله بما اعتبره "عدم احترام" من الغنام له، وقد قطع المدير التنفيذي حديث اللاعب المغربي، مشددا على أن "النصر فوق الجميع".

وأفادت المصادر نفسها بأن الخلاف بين الثنائي، خلال الشوط الأول للمباراة، بدأ بعد مطالبة الغنام لزميله المهاجم حمد الله بالتعاون واللعب الجماعي، ما أثار حفيظة الأخير.