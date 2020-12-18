"تشكيل الأهلي المتوقع للغزل" .. الغيابات ترسم طريقًا إجباريًا لموسيماني من الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري كرشد:
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الأسبوع الثاني من بطولة دوري WE المصري.
ويستضيف الأهلي، غزل المحلة العائد إلى الدوري الممتاز الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلي we السلام.
ويقترب الأنجولي جيرالدو من شغل مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب طاهر محمد طاهر الذي استبعد من القائمة بسبب وعكة صحية.
ويعاني الأهلي في مركز الجناح بسبب الإصابات التي ضربت نجومه في مقدمتهم وليد سليمان وحسين الشحات.
وقرر موسيماني الذي يغيب عن إدارة المباراة بسبب تواجده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19" استمرار محمد شريف في مركز المهاجم، إضافة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" في مركز الجناح الأيسر.
ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني– بدر بانون– أيمن أشرف– علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي.
ثلاثي قبل المهاجم: جيرالدو– أفشة– كهربا.
خط الهجوم: محمد شريف.
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