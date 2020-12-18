الليلة.. الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام غزل المحلة بالدوري بدون "موسيماني"

يواجه الأهلى المصري نظيره غزل المحلة على ملعب الأهلى بالسلام، مساء اليوم الجمعة ، فى السابعة والنصف مساءً، في لقاء سيكون الأقوى فى لقاءات اليوم واللافت أن مدربى الفريقين يغيبان عن هذه المباراة بسبب الإصابة بفيروس كورونا فالجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى يغيب عن اللقاء وتم نقله للمستشفى بسبب إصابته بكورونا ونفس الحال لخالد عيد المدير الفنى للمحلة الذى يتواصل غيابه للمباراة الثانية على التوالي.

ويقود الأهلى المدرب العام كافين جونسون ، ويبحث الفريق الأحمر فى مواجهة الليلة

عن الفوز الثانى على التوالى ومواصلة الانتصارات التى حصدها الفريق مؤخراً وآخرها الفوز على المقاصة بنتيجة 3-1 فى الجولة الأولى.

الأهلى يفتقد خدمات ناصر ماهر والنيجيرى جونيور أجاى ومحمد محمود وسعد سمير وكريم وليد نيدفيد بسبب الإصابة ، ويعتمد الفريق الأحمر على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس محمد الشناوى وأمامه رباعى خط الدفاع المغربى بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هانى والتونسى على معلول بينما يقود

خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ويقود الهجوم محمد شريف ومحمود عبد المنعم «كهربا» وصلاح محسن.

ومن المحلة يقول مراسلنا إسماعيل بشير إن مجلس الإدارة حرص على تحفيز اللاعبين لتقديم مباراة قوية وحرصت جماهير المحلة على تحفيز اللاعبين وحضور المران الأخير والهتاف للفريق ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع سموحة بالجولة الأولى.

ويعتمد طارق غيده المدرب العام للمحلة على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس محمد البشبيشى وأمامه رباعى الدفاع محمد فتح الله ومحمد سامى وهانى عادل وفتحى مبروك ويقود خط الوسط خالد لطفى ويحيى حامد وأحمد الشيخ وأحمد عادل ويقود الهجوم إسلام فؤاد والنيجيرى أودو موسيس.