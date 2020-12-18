مشاهدة بطولة مستر اولمبيا 2020 بث مباشر

ما هى مستر اولمبيا ؟
مستر أوليمبيا ، هي بطولة عالمية سنوية يقيمها IFBB الفدرالية العالمية لكمال الأجسام ، الفوز بهذه البطولة يعد أحد أرفع الأوسمة في مجال كمال الأجسام للمحترفين المسابقة أبتكرها "جوي ويدر" للسماح لأبطال العالم بجني المال والاستمرار في المنافسة أول مسابقة عقدت في 18 سبتمبر 1965 في أكاديمية بروكلين للموسيقى ، بمدينة نيويورك حيث فاز بها لاري سكوت, الرقم القياسي للفوز المتتالي كان ثمانية للبطلان لي هاني و روني كولمان الذي خسرهامن غريمه اللدود جاي كتلر في 30 سبتمبر 2006 بمدينة لاس فيجاس بعد أن كان يحصل دائما على المركز الثاني لثلاث مرات متتالية .
مؤهلات المتسابقين:
كل المتنافسين بمستر أوليمبيا يجب أن يطابقوا المعايير التالية:
من الستة الأوائل في بطولة آرنولد كلاسيك لنفس السنة.
بطل سابق في مستر أوليمبيا.
من الخمسة الأوائل في بطولة "new York men" للمحترفين في نفس السنة.
من ضمن الثلاثة الأوائل في أي
عنصر من الستة الأوائل في السنة السابقة لمستر اوليمبيا.
فائز ببطولة
موعد مستر اولمبيا 2020
يتم اجرا البطولة هذا العام تحت إجراءات مشددة بسسب انتشار فيروس كورونا فى جميع انحاء العالم ، وتقام البطولة اليوم الخميس 16 ديسمبر فى تمام الساعة 3:00 فجرا بتوقيت القاهرة 4:00 بتوفيت مكة المكرمة.
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