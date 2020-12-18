بث مباشر مشاهدة بطولة مستر أولمبيا 2020

تنطلق مساء اليوم البطولة الأكبر في عالم كمال الأجسام مستر أولمبيا 2020.. ونقدم لكم البث المباشر للبطولة الأكبر.

ويشارك في بطولة مستر أولمبيا 2020 بطل مصر بيج رامي والبطل الليبي كمال الجرجاني والبطل الكويتي أحمد أشكاناني.

البطولة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات

يقدم لكم موقع الوفد تغطية حصريا لبطولة مستر اولمبيا هذا العام 2020 ،وتعد مستر

اولمبيا أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ويشارك فيها العديد من الابطال المحترفين من جميع انحاء العالم على راسهم المصري بيج رامى وفيل هيث والعراقي هادي شوبان.

البطولة ستقام مثل السنوات السابقة فى لاس فيغاس على مسرح بلانيت هوليوود. وقد وعد المدير الجديد للبطولة Dan Solomon ببطولة استثنائية ، كما صرح Dan أن البطولة هذا العام ستشهد حضور عدد أكبر من المشاهير وعدد أكبر من النجوم في مجال كمال الأجسام.