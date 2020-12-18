«الشيشيني» يطالب لاعبي أسوان بالواقعية.. و»العشري» يلوم الغيابات

أعرب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان، عن سعادته بعد الفوز الثمين على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثانية للدوري باستاد بتروسبورت.

وقال الشيشينى: « قدمنا أداءً جيداً ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وقبل بداية الدوري كل الأندية كانت تطمع في تحقيق الفوز على أسوان، بعد رحيل الهيكل الأساسي للفريق وكونت فريق جديد بالتعاون مع باقي الجهاز الفني، ولم نحصل

على راحة خاصة أن الوقت ضيق، ولذلك أشكرهم.

وأضاف:» هيثم الفيل من اللاعبين أصحاب الخبرات، لم يبدأ المباراة الماضية ولكن بدأ هذه المباراة ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له، لأننا كفريق لن تأتى لنا الكثير من الفرص ولذلك أشكر اللاعبين أنهم من الفرص البسيطة التى أتيحت لهم نجحوا فى تسجيلها».

وطالب الشيشيني لاعبي أسوان بالواقعية ونسيان الانتصارين خاصة أن مشوار الدوري مازال طويلاً كما أثنى أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على أداء لاعبيه رغم المشاكل المالية.

في الوقت الذي أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن الفريق تأثر بالغيابات التى ضربت صفوفه بعدما اجتاح فيروس كورونا عدد من لاعبى الطلائع قبل اللقاء.

وأشار إلى أن غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب فيروس كورونا تسبب في هزيمة فريقه موضحا أن اللاعبين أدوا في حدود المتاح وسيكون هناك إعداد قوي لمواجهة المقاصة بالجولة الثالثة».