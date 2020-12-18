منتخب الشباب يبحث عن استعادة آماله أمام تونس بتصفيات إفريقيا

فى مواجهة مهددة بالإلغاء.. يلتقى فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، المنتخب الوطنى للشباب مضيفه التونسي، على الملعب الأولمبى «حمادى العقربي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة الأمم المقررة بموريتانيا 2021.

وتقام المباراة تحت شروط اكتمال قائمة الفراعنة لخوض اللقاء بالعدد المسموح به من الكاف، حيث ضربت الإصابات بفيروس كورونا الفريق وأصيب 14 لاعبًا بخلاف مديرهم الفنى ربيع ياسين، ليتبقى فقط 14 لاعبًا من بينهم حارسين، ما تسبب فى خسارة مصر المباراة الافتتاحية أمام ليبيا اعتباريًا لعدم اكتمال القائمة.

ويبقى الوضع كما هو عليه لمنتخب مصر فى ظل عدم اكتمال قائمة الفراعنة، إلا أن المنتخب سيخوض اللقاء بشرط تأكد سلامة الثنائى الذى

انضم من مصر أمس الخميس إلى تونس وهما مصطفى سعد لاعب وسط سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام مدافع الجونة.

وخضع الثنائى لمسحة فورية بعد وصولهما إلى فندق الإقامة، من أجل التأكد من سلامته وقدرته على المشاركة فى مباراة تونس.

وفى حالة ثبوت عدم إصابة اللاعبين سينضم اللاعبان للقائمة ويخوض المنتخب المباراة بشكل طبيعي، أملا فى تصحيح مساره بالبطولة وتعويض خسارته الإجبارية فى الجولة الأولى أمام فرسان المتوسط.

وكان المنتخب، قد استأنف تدريباته فى تونس بعد أزمة الإصابات بفيروس كورونا، تحت قيادة المدرب العام عبد الستار صبرى فى ظل إصابة المدير الفنى ربيع

ياسين بالعدوى.

كما عقد الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بتجاوز ما دار عن انسحاب المنتخب من التصفيات، ثم التراجع.

وكان لاعبو المنتخب طالبوا باستكمال التصفيات، بعد قرار وزارة الرياضة إرسال طائرة خاصة لإعادة الفريق إلى القاهرة، فتراجع الوزير أشرف صبحى أمام رغبتهم.

وشارك فى مران اليوم 14 لاعبا، بينهم حارسى مرمى، حتى انضم الثنائى المستدعى من القاهرة لإكمال القائمة وخوض اللقاء.

بينما وقرر اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبى منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

على الجانب الآخر، تلقت البعثة فى تونس، نبأ سارًا بخروج ربيع ياسين، من المستشفى، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه ربيع ياسين إلى أحد الفنادق فى تونس وتم تخصيصه لاستقبال حالات كورونا، بعدما استقرت حالته الصحية وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.