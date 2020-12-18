بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة |يلا شوت | اليوم الجمعة 18/12/2020 في الدوري المصري

يعيش جمهور النادى الأهلى فترة مميزة بكل تأكيد، بعدما حقق الفريق فوزا كبيرا على المقاصة فى افتتاح مباريات الدورى فى الموسم الجديد وتربعه على الصدارة، وذلك بعد أيام قليلة من تحقيق الثلاثية التاريخية بتحقيق الدورى ودورى ابطال أفريقيا وكأس مصر.

وتخوفت الجماهير من سقوط الأهلى بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر قبل نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا بأقل من شهرين، ومع تعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى يعرف الكثير عن الأهلى عادت الثقة للجمهور تبعض الشىء ولكن لم تتوقع أن يدخل بعض اللاعبين فى منظومة عمل المدرب بيتسو موسيمانى ويصبحوا من العناصر الأساسية للفريق.

طريقة المدير الفنى الجنوب أفريقى تعتمد على القوة فى الأداء والسرعة كعناصر أساسية فى بناء الهجمات، الأمر الذى يضع المنافس تحت ضغط، وتحول اللاعبين من الدفاع للهجوم بسرعة فائقة، وهو ما انعكس على الثلث الهجومى الذى أصبح سريعا وتبادل اللاعبين الأدوار بسهولة تامة.

وتخلص بعض اللاعبين من السلبيات التى كانت تلازمهم مع الأهلى قبل مجيئ موسيمانى، وأعلنوا عن تألقهم مع الجنوب أفريقي الذى أصيب بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مواجهة المارد الاحمر أمام غزل المحلة بالجولة الثانية للدوري.

يعد محمد مجدى قفشة أكثر اللاعبين استفادة من تولى موسيمانى،

حيث إنه لاعب مهارى رائع ويمتلك رؤية مميزة فى الملعب، وأصبح بمرور الوقت أفضل من يجيد لعب رقم 10 فى مصر، بفضل تحركاته وتمريراته الذكية.

وزاد قفشة على ذلك بفضل قوته، وكان العيب الوحيد الذى يعوق تألقه هو البطء فى اتخاذ القرار عندما يمتلك الكرة، الأمر الذى كان يعتبره البعض سلبية لا يمكن أن تستمر مع المدرب موسيماني.

لكن اللاعب أصبح من أهم العناصر بمرور الوقت، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المرونة التكتيكية للأهلى فى الثلث الأمامي، ما أدى إلى أن يلعب بدون ضغوط ويقدم أفضل ما لديه.