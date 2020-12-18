بعد خسارته جائزة الأفضل في العالم.. محمد صلاح ينافس ابنته مكة في مباراة شطرنج

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري صورة وهو ينافس ابنته مكة في لعبة الشطرنج.

حيث نشر صلاح الصورة بعد الانتهاء من حفل جائزة الأفضل في العالم والتي كان ينافس عليها وحصد المركز السادس بـ25 نقطة. حسبما نشر موقع "الوطن".



وكان محمد صلاح تواجد في المركز السادس بجدول ترتيب المنافسة على جائزة الأفضل في العالم، والذي نجح في حصدها البولندي

ليفاندوفيسكي، لاعب فريق بايرن ميونخ.



وأقيم حفل «ذا بيست»، بشكل افتراضي، في مدينة زيورخ السويسرية، بسبب القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما كان مقررا إلغاؤها، في ظل تصاعد التداعيات الخاصة بالوباء العالمي الذي فرض نفسه في مستهل العام الجاري، قبل أن يقرر العدول عن قراره، وإقامتها بشكل افتراضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، أثناء الإعلان عن جوائز، أفضل لاعب ولاعبة، مدرب كرة قدم رجال ونساء، أفضل حارس مرمى وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وعدد من الجوائز الأخرى.



وجاء ترتيب قائمة الأفضل في العالم على النحو التالي:



1 - ليفاندوفسكي (52 نقطة)

2- كريستيانو رونالدو ( 38 نقطة)



3- ليونيل ميسي (35 نقطة)

4- السنغالي ساديو ماني (29 نقطة)

5- البلجيكي كيفن دي بروين (26 نقطة)

6- المصري محمد صلاح (25 نقطة)

7- الفرنسي كيليان مبابي (19 نقطة)

8- الإسباني تياجو ألكانتارا (17 نقطة)

9- البرازيلي نيمار (16 نقطة)

10- الهولندي فيرجيل فان دايك (13 نقطة)

11- الإسباني سيرجيو راموس (7 نقاط)