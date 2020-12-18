شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "حمص" يخلد اسمه في تاريخ الكرة المصرية بهدف في ايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد حمص لاعب الإسماعيلى والمنتخب الوطنى السابق ، اسمه من ذهب في تاريخ الكرة المصرية بعد ما أحرز هدف فى تفوق المنتخب الوطني على إيطاليا ببطولة كأس القارات عام 2009 .

التقى المنتخب الوطنى مع نظيره الإيطالى فى إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس القارات بجنوب أفريقيا، حيث أقيم اللقاء بملعب ايليس بارك بجوهانسبورج، وفى الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول سجل محمد حمص هدف التقدم للفراعنة فى مرمى بوفون الحارس الإيطالى ، من كرة رأسية ، ليكون مفاجأة المباراة بعد أن تم الاعتماد عليه أساسيا فى اللقاء .

جاء الهدف بعد أن نفذ محمد أبو تريكة ركلة ركنية ، وارتقى محمد حمص للكرة ، وسط دفاع المنتخب الإيطالى ، ليودعها برأسه والتى اصطدمت بالعارضة ، وتسكن الشباك ، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائى بتساوى المنتخبات فى عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكلا منهما .