شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر "المنتشى" يواجه سموحة فى ديربى الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الاتحاد السكندرى نظيره سموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى عروس البحر المتوسط الذى يتسم بالإثارة والمتعة الكروية لاسيما أن زعيم الثغر يدخله منتشياً بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل سموحة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في المسابقة المحلية مشدداً على أن سموحة فريق قوى ويملك لاعبين مميزون وسيقدم مباراة كبيرة بعد تعادله في الجولة الأولى مطالباً بضرورة استمرار الروح القتالية بغية حسم المباراة لصالحه.

في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق أول فوز في المسابقة حيث عقد اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بإستعادة العروض الطيبة والتركيز من بداية المباراة لنهايتها بعد نجاح غزل المحلة في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل من مباراتهم بالجولة الأولى بالمسابقة مؤكداً أنه يرفض التوهان الذى ظهر عليه اللاعبين في الدقائق الحاسمة من لقاء غزل المحلة مما أفقدهم ثلاثة نقاط سهلة في بداية مشوار الدوري.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع عدد كبير من الصفقات هي الجاميكي رومايو وليامز وداميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وحسام عاشور وكريم يحيي ومحمد عطوة وتجديد إعارة الايفواري رزاق سيسيه.

وتعاقد سموحة مع 12 صفقة وهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي والمغربي عبد الكبير الوادي مهاجم وادي دجلة والسوداني أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني السابق ومحمد محسن ليلة من الجونة وعمر ميرا وعلي غزال المحترف لاعب لاريسا اليوناني بجانب تمديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العائد من نادي سبارتا براغ التشيكي والتونسي رفيق كابو مهاجم وادي دجلة لمدة موسم واحد بالإضافة للتعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون الذي كان معارا الموسم الماضي لطنطا بمليون جنيه وأحمد الرفاعي مدافع الداخلية واللاعب الناشئ محمد شوقي.