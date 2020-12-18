شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم دورة دولية على هامش بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تنظيم دورة دولية للمدربين على هامش بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 10 فبراير من العام المقبل، وتقام بصالة النادى الأولمبى ويحاضر في الدورة كل من الدوليين جونيور ليفير، لمنافسات الكوميتيه، بينما لوكا فالديز لمنافسات الكاتا.

وكان الاتحاد المصري للكاراتيه تلقى موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر والبطولات التى تنظمها فى مختف الألعاب .

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعًا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.