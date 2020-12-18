شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يغلق صفحة الإسماعيلى ويستعد للبنك الأهلى بالجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر الإثنين المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.