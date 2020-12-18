شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة: سأبذل قصارى جهدى للإبقاء على ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، إنَّه سيبذل قصارى جهده للإبقاء على النجم ليونيل ميسي في كامب نو، حال فوزه في الانتخابات في يناير المقبل.

وينتهي عقد ميسي، الذي سعى لمغادرة برشلونة الصيف الماضي، بالانتقال لمانشستر سيتي، نهاية يونيو المقبل، ويتوقع على نطاق واسع أن يترك الفريق الذي انضم اليه صغيرًا.

وقال لابورتا لموقع صحيفة «الجارديان» البريطاني، إنه يتفهم الاحباط الذي يشعر به النجم الأرجنتيني. وأضاف أنه يسعى لاقناع ميسي بأن العملاق الكتالوني لا يزال أفضل مكان بالنسبة له.