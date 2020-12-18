شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يورجن كلوب بعد تتويجه بجائزة الأفضل لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يورجن كلوب عن فخره بحصوله على لقب أفضل مدرب من فيفا للرجال للعام الثاني على التوالي، وأصر على أنها جائزة فاز بها فريقه ولاعبيه بشكل جماعي.

تفوق مدرب ليفربول على مارسيلو بيلسا وهانسي فليك، ليحتفظ بالجائزة السنوية التي تم الإعلان عنها خلال حفل توزيع جوائز فيفا لكرة القدم في زيورخ مساء الخميس.

جاء ذلك بمثابة تكريم للفترة التي قاد فيها كلوب الريدز إلى ثلاثة ألقاب حيث تبع كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف. بعد وقت قصير من إعلان فوزه، تحدث كلوب إلى موقع ليفربول عبر مكالمة فيديو، حيث كشف عن صدمته بالنتيجة، وسعادته لطاقمه بأكمله، وقال: أنا فخور حقا بالنادي الإنجليزي.