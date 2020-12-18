شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه في ليفربول.. سون متخصص تسجيل أهداف في حامل لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق هيونج مين سون، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي رقما مميزا جديدا بعد الهدف الذي سجله في شباك ليفربول مساء الأربعاء الماضي، والذي فاز به الريدز بهدفين لهدف.
ووفقا لشبكة «أوبتا»، سجل سون 5 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها كأساسي في البريميرليج أمام حامل اللقب، وذلك في شباك تشيلسي، موسم 2015- 2016، وليستر سيتي، موسم 2016-2017، ومانشستر سيتي، موسم 2019-2020، وليفربول خلال هذا الموسم.
وسجل سون 11 هدفًا في 13 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، معادلا حصيلته التهديفية في الدوري الموسم الماضي في 30 مباراة خاضها بعد أن سجل طيلة هذه الجولات الثلاثين 11 هدفا فقط.
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