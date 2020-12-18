شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاحتراف تعيد العنزي لنادي الوطني وتغرم أحد الإداريين 20 ألفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمنت إدارة النادي الوطني قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بلجنة الاحتراف شطب اسم اللاعب عبدالمجيد العنزي من كشوفات نادي النصر وإعادة تسجيله بكشوفات النادي الوطني، ومنع أحد الإداريين من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام وتغريمه عشرين ألف ريال، كما تؤكد حرصها على حقوق النادي ولاعبيه.



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