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لجنة الاحتراف تعيد العنزي لنادي الوطني وتغرم أحد الإداريين 20 ألفا

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جدة - خالد شويل - ثمنت إدارة النادي الوطني قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بلجنة الاحتراف شطب اسم اللاعب عبدالمجيد العنزي من كشوفات نادي النصر وإعادة تسجيله بكشوفات النادي الوطني، ومنع أحد الإداريين من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام وتغريمه عشرين ألف ريال، كما تؤكد حرصها على حقوق النادي ولاعبيه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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