شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تستضيف بطولة الجمهورية لـلدرجة الأولى للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن استضافة أسيوط منافسات بطولة الجمهورية للدرجة الأولى للكبار خلال الفترة من 16 ديسمبر الجارى حتى 1 يناير القادم للموسم المحلى 2020 / 2021.

وقال غنيم إن بطولة الجمهورية لمواليد 2005 ستقام بعد هذه البطولة بحوال 9 أيام فى محافظة الفيوم ، فى إطار نشر اللعبة بالمحافظات.

وقرر اتحاد الملاكمة حضور مدرب واحد فقط يصاحب كل فريق فى منافسات الموسم الجديد، لتقليل الأعداد كإجراء احترازى لحماية المنافسين من فيروس كورونا المستجد، واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة اتباع الإجراء الاحترازى الخاص بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة.