جهاز الإسماعيلى يجهز أحمد مصطفى وأحمد أيمن لمواجهة الجونة بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو على تجهيز الثنائى أحمد مصطفى وأحمد أيمن لاعبا الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام حيث غاب اللاعبان عن مباراتى الدراويش فى الجولة الأولى والثانية للمسابقة المحلية أمام المصرى البورسعيدى ثم الانتاج الحربى بسبب الاصابة ، ويعانى الوافد الجديد للفريق من الإصابة بالعضلة الخلفية فيما تعرض أيمن للاصابة فى الظهر.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وفى وقت سابق، أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن هناك حارس مرمى طلب من النادي الحصول على 3 ملايين جنيه "كاش" قبل الانضمام رسميًا لصفوف الفريق"، وقال سعفان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مسئولو الإسماعيلي أبلغوني بذلك، قولت لهم "مش عايزه ولا يجي ولا حتى يعدي الكارتة"، حارس صغير ولن أذكر اسمه مطلقا".

وأضاف: "لم نكن في حاجة لحارس مرمى، كنا فقط نحتاج إلى تعزيز خطوط الإسماعيلي في الدفاع والوسط والهجوم، فاوضنا حارس مرمى وطلب الحصول على 6 ملايين جنيه سنويا، والنادي لا يدفع تلك الأرقام".

وأردف: "الإسماعيلي دائما يُخرج نجوم كبيرة، وطلبت عدم ضم حراس جدد، فقط أبلغت المهندس إبراهيم عثمان بموافقتي على عودة محمد صبحي مع الحارسين محمد فوزي ومحمد مجدي".

وأوضح: "طلبت عودة صبحي منذ أكثر من شهر، عندما وجدت حراس مرمى لم يفعلوا شيئا ويطلبون الحصول على مبالغ مالية كبيرة، هذا الحارس لم يكن يشارك منذ أكثر من سنة، ولا أحد يفاوضه مطلقا".

وزاد: "أوجه نصيحة بضرورة الاهتمام بلعب كرة القدم، بدلا من البحث عن الفلوس فقط".