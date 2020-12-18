شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر: برود أعصاب محمد الشناوى سر تألقه والزمالك فاوضنى من 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو حارس مصر الأول بلا منازع لما يمتلكه من قدرات وخبرات.

وقال عامر عامر خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت1: محمد الشناوى حارس مصر الأول بلا منازع، وأعصابه الباردة أحد أسباب ثبات مستواه، واللعب في الأهلى منح الشناوى ثقة كبيرة في نفسه".

وتابع عامر عامر: المنافسة على الدورى أعتقد ستظل بين الأهلى والزمالك وبيراميدز، وسنحاول أن ننهى في المربع الذهبى والدخول في هذه المنافسة لآخر الموسم، ولكن النادي الأهلي بالتاريخ والبطولات وخبرات لاعبيه ومجلس إدارته المحترم هو الأقرب للفوز بالدوري العام".

وأوضح عامر عامر: "الزمالك فاوضني عام 2006 قبل انضمامي إلى إنبي أثناء تواجدى في منتخب الشباب مع إسماعيل يوسف، ولكن فرصة اللعب كانت صعبة جدا وقتها في وجود عبد الواحد السيد وعبد المنصف، فاختارت اللعب في إنبى".

وتابع عامر عامر: "فى فترة كاس الأمم الأفريقية 2019 كان فى كلام إنى ممكن أروح النادى الأهلى لكن لم تتم المفاوضات بشكل رسمي، ولكن بشكل شفوى قبل الإصابة أثناء تواجدى فى منتخب مصر وكان عقدى مع الإنتاج ينتهى بعد 6 أشهر ولكن وقعت للإنتاج الحربى للخروج من خلالهم نظرا لما لهم من فضل عليا".

وأضاف حارس سيراميكا: تعرضت للإصابة مع المنتخب فى ثانى أيام التدريبات مع أجيرى، بقطع فى الرباط الداخلى وغبت عت الملاعب ثلاثة أشهر وكانت سببا فى تراجع الأندية من التعاقد معى".

وتابع عامر عامر: "أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربى أكثر شخص سأل عليا وكان يتابع معى يوميا، وكابتن مختار مختار كان حريص إنه يزورنى فى بيتى ويطمن عليا باستمرار، ومش كل المدربين بتتعامل بالشكل ده مع اللاعبين".

وأوضح عامر عامر: سيراميكا منظومة متكاملة ومحترفة ووجدت فيه ما لم أجده فى بقية أندية الممتاز، وهناك طموح كبير جدا داخل سيراميكا وكل لاعب لديه رغبة فى إثبات نفسه، وصالح جمعة إنسان جميل للغاية وعكس ما يتوقعه الجميع وسيكون إضافة لنا بكل تأكيد".

واختتم عامر: شرف لأى لاعب أن يرتدى قميص الإسماعيلى ولم أهرب من التعاقد معه كما قيل، وكلم ما فى الأمر أن الإسماعيلى لم ينهى اتفاقه مع الإنتاج الحربى لذلك فشل الانتقال، مع وجود مفاوضات من سيراميكا الذى أنهى اتفاقه مع الإنتاج فى آخر ساعتين من القيد".