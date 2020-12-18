شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة في الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحديًا محليًا جديدًا عندما يواجه غزل المحلة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وذلك على ملعب النادي الأهلي في مدينة السلام، بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة 1-1.

موعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري العام

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وهي المواجهة التي يسعي فيها الأهلي لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على لقب الدوري العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد في استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب. ويدخل النادي الأهلي مواجهة المحلة في غياب مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تأكد اصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يقود الفريق فنيا امام زعيم الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام المحلة ومن المتوقع أن يعتمد جهاز الأهلي على الشناوي في حراسة المرمى وامامه رباعي الدفاع بدر بانون، محمد هاني، أيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط المالي اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر علي ان يقود الهجوم واحد من الثنائي محمود عبد المنعم كهربا او صلاح محسن. المحلة يسعي لتحقيق المفاجأة أمام الأهلي علي الجانب الأخر يدخل المحلة لقاء الأهلي في غياب ايضا مديره الفني خالد عيد الذي يعاني من فيروس كورونا في الوقت الذي يرغب زعيم الفلاحين في اعادة الصورة الذهنية لهم والذين دائما ما كانوا يحرجون الكبار خاصة الأهلي قبل هبوطهم لدوري الدرجة الثانية.

من جانبه أثنى حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة، على الأداء الذى قدمه لاعبو فريقه خلال مباراتهم فى الجولة الأولى أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وعن مباراة الأهلي قال عزو: "نقل المباراة لم يسبب لنا أى أزمة، كل الأمر أننا كنا نجهز ملعبنا ولكن نظراً لعدم الانتهاء من التجهيزات الكاملة، اتفقنا مع لجنة المسابقات والأهلى على أن تكون المباراة الأولى بالقاهرة والثانية فى المحلة.

أضاف: الفريق أنهى رهبة البداية أمام سموحة، والطموح مشروع أمام الأهلى، وطالما أننا فى دورى ممتاز فكل الفرق قوية، ولكن الأهلى والزمالك لهما اعتبارات خاصة، ولكن طموحنا هو الثلاث نقاط، ونتمنى أن نقدم الأداء الجيد، وغزل المحلة ليس فريق صغير وحرام أن يكون فى دورى المظاليم".