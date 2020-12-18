باير ليفركوزن يُبقي على الثنائي “ديباي وتابسوبا” بعقود جديدة

أعلن نادي باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الخميس، عن تمديد عقد كل من موسى ديابي وإدموند تابسوبا لعام واحدة حتى 2025 و2026 على الترتيب.

وانضم ديابي ،الذي يلعب في مركز الجناح، إلى ليفركوزن قادمًا سان جيرمان في صيف عام 2019، فيما انضم المدافع تابسوبا في يناير الماضي قادمًا من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وقال رودي فولر المدير الرياضي بالنادي عن الثنائي البالغ من العمر 21 عامًا: “إدموند وموسى لاعبان لايمتلكان فقط موهبة عالية وإمكانيات كبيرة، ولكنهما أصبحا لاعبين أساسيين في الفريق في سن صغيرة”.

وأضاف: “اللاعبان سوف يتطوران في السنوات المقبلة ويصبحان أفضل وبمرور الوقت سيتحولان إلى عنصرين مهمين في فريقنا في المستقبل”.

وذكرت مجلة “كيكر” أن ليفركوزن اقترب أيضًا من تمديد عقد المهاجم الشاب فلوريان فيرتز / 17 عامًا/ ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2025 أو .2026

وتواجد فريتز وديابي في مباراة فريقهما أمس الأربعاء، والتي اكتسح فيها كولون 4 / صفر، ليواصل مسيرته في المسابقة بدون أي هزيمة كما أنه يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن حامل اللقب بايرن ميونخ.