اخبار السعودية | بغلف يلوم جماهير النصر ويكشف سر الخلاف بين حمدالله والغنام!

كانت المشادة القوية بين ثنائي نادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام، هي اللقطة الأبرز في مباراة الفريق أمام الرائد والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدفين دون رد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين).

وأكد عضو الشرف الذهبي لنادي النصر السعودي، عبدالعزيز بغلف، أن الخلاف الذي نشب بين الثنائي المذكور انتهى، كاشفًا أن سبب الخلاف هو حرص اللاعبين على نتيجة المباراة وتحقيق الفوز.

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “استغرب من جماهير النصر سكب الزيت على النار، نعم لقطة لا تليق أبداً. تم إنهاء الاختلاف في وجهات النظر، والذي تسبب به حرص اللاعبين على نتيجة المباراة”.

وأضاف عبد العزيز بغلف “شكراً حمدالله، وشكراً سلطان الغنام، وشكراً حسين عبدالغني، ولا عزاء للمتربصين. هم كذلك وسوف يظلوا كذلك وليس شغلكم يا جيران، حمدالله والغنام حبايب”.

وجاء الخلاف بين الثنائي النصراوي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد، بعدما اقترب حمدالله من زميله الغنام ودخل معه في نقاش قبل أن يشتبكا سوياً، بعد دفعة من المهاجم المغربي للظهير الأيمن أولاً.

وحقق فريق النصر الفوز على ضيفه الرائد، بثنائية نظيفة سجلها؛ أيمن يحيى وسالم النجعي، وأنهى سلسلة النتائج السيئة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وجعلته يحتل المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي بعد مرور 8 جولات.