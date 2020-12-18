شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست بروميتش الجديد: متعطش للفوز بمباريات البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سام ألاردايس، المدرب الجديد لوست بروميتش ألبيون، أنه يتعطش للفوز بمباريات أكثر من أي وقت مضى، مع سعيه لإنقاذ فريق آخر من الهبوط خلال مسيرته.

يحتل وست بروميتش، الذي تعاقد مع ألاردايس خلفا لسلافن بيليتش، المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز مرة واحدة في 13 مباراة منذ صعوده لدوري الأضواء.

وقال ألاردايس مدرب إنجلترا السابق، الذي يتولى أول منصب منذ إقالته من تدريب إيفرتون، في مايو 2018، إن التوقيت مثالي لخوض تحديات جديدة.