شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «الفار» سيفشل في مصر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن تقنية الفيديو ستفشل في الدوري المصري بسبب عدم وجود عدالة ومصداقية.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الجمهور يحتاج إلى مشاهدة الإعادة من أكثر من زاوية والفار سيفشل في مصر لعدم تطبيقه بشكل عادل على الإطلاق».

وأضاف: «الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد تقنية الفيديو لحسم الكرات المشكوك في صحتها ولكن في الدوري المصري لا يوجد عدالة ومصداقية لتطبيقه بشكل جيد».