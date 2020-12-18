شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «الفار» سيفشل في مصر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن تقنية الفيديو ستفشل في الدوري المصري بسبب عدم وجود عدالة ومصداقية.
وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الجمهور يحتاج إلى مشاهدة الإعادة من أكثر من زاوية والفار سيفشل في مصر لعدم تطبيقه بشكل عادل على الإطلاق».
وأضاف: «الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد تقنية الفيديو لحسم الكرات المشكوك في صحتها ولكن في الدوري المصري لا يوجد عدالة ومصداقية لتطبيقه بشكل جيد».
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