تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا إلى سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا إلى سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدوا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا».
وتابع: «حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة».
كان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهما وأثبتت تعافي أحد الثنائي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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