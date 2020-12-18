شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «ساسي» الأفضل في مباراة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض الأفصل خلال مباراة بيراميدز.

قال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «فرجاني ساسي قدم أداء مميز للغاية أمام بيراميدز وكان رمانة الميزان في خط الوسط وقدم دور دفاعي وهجومي طوال المباراة».

وأضاف: «الونش أيضا قدم أداء جيد خلال اللقاء بعد عودته من الإصابة بالكورونا خلال الفترة الماضية وعبدالله السعيد كان الأفضل في بيراميدز».