وزارة الشباب تعتزم إعادة تأهيل صالة المؤتمرات الدولية بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اطلع وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني، الخميس على حجم الأضرار في صالة المؤتمرات الدولية 22 مايو بالمدينة الرياضية بصنعاء، والتي تعرضت للتدمير جراء استهدافها من قبل طيران العدوان.

وخلال الزيارة وجه الوكيل الضحياني، برفع مخلفات الدمار والحفاظ على الأجزاء المتبقية في الصالة والعمل على إعادة تأهيلها ولو بشكل جزئي.

واستنكر استمرار العدوان ومرتزقته في استهداف المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات وآخرها النادي الأهلي بمدينة تعز.

وبحسب قطاع المشاريع بوزارة الشباب بلغت التكلفة التقديرية لخسائر قصف الصالة من قبل طيران العدوان في يناير 2016 مبلغ مليون دولار.

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