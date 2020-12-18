بعد إقالته من الفيفا.. هاشتاج #عمرو_الجنايني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_الجنايني وذلك بعد إقالته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر, ونتناول بعض التعليقات كالآتي: الفيفا قرر تقليص عدد اللجنة الخماسية لـ 3 أشخاص وشاف أنهم كافيين لـ إدارة اتحاد الكرة حاليًا .. عمرو الجناينى اعترض وتمسك بمحمد فضل فالفيفا قرر رسميًا الإطاحة بيهم جميعًا وتشكيل لجنة ثلاثية لـ استكمال المهمة بالسلامة" و"‏الموسم الماضي عمرو الجنايني قال هيبقى فيه كورة للدوري المصري.. الدوري بدأ وخلص ومفيش كورة الدوري .. الموسم ده قالك في شعار جديد للدوري المصري ... الدوري بدأ ومفيش شعار جديد .. الله ع الإنجازات".

وقال آخرون: "‏الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقرر الإطاحة بـ عمرو الجناينى ومسئولى اللجنة الخماسية بالكامل ، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة إتحاد الكرة سيتم تشكيلها خلال ساعات.. "‏بركاتك يا مدحت يا شلبي .. عمل حوار مع عمرو الجنايني من هنا مكملش 48 ساعة وكان راكب قطر ستة إلا تلت".