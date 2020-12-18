صلاح يتفوق على مبابي ونيمار في الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

كتب: ضياء السقا

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل " The Best".

وحصد ليفاندوفسكى جائزة الأفضل في العالم، متفوقا على الثنائي الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في المركز السادس في الترتيب النهائي للاعبين الـ11 الذين تنافسوا على حصد الجائزة هذا العام.

وتواجد صلاح فى قائمة أفضل 11 لاعب فى العالم التى اختارها الاتحاد الدولى قبل أن يتم تقليصها إلى 3 لاعبين فقط.

وكان الفرعون قد احتل المركز الرابع عام 2019، وحل ثالثا في عام 2018.

وفيما يلي الترتيب النهائي لعام 2020:

1- ليفاندوفسكي 52 نقطة

2- رونالدو 38 نقطة

3- ليونيل ميسي 35 نقطة

4- السنغالي ساديو ماني (29 نقطة)

5- البلجيكي كيفن دي بروين (26 نقطة)

6- المصري محمد صلاح (25 نقطة)

7- الفرنسي كيليان مبابي (19 نقطة)

8- الإسباني تياجو ألكانتارا (17 نقطة)

9- البرازيلي نيمار (16 نقطة)

10- الهولندي فيرجيل فان دايك (13 نقطة)

11- الإسباني سيرجيو راموس (7 نقاط)