شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: منتخب الشباب أخطأ بالسفر إلى تونس مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح المشرف على الحكام ببطولة شمال افريقيا، أن موقف منتخب الشباب من مباراة تونس فى التصفيات الأفريقية والمؤهلة لأمم أفريقيا، سيتحدد فى العاشرة صباحا، بعد أن تظهر نتيجة المسحات التى خضع لاعبى المنتخب خلال الساعات الماضية، ولكن الأمور صعبة، خاصة وأن المنتخب يحتاج إلى لاعب واحد فقط حتى يشارك فى المباراة، حتى يكتمل العدد إلى 15 لاعبا وفقا للائحة .

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية أنه كان يفضل تواجد المنتخب فى تونس قبل البطولة بيومين فقط، مثل باقى المنتخبات، وليس بكل هذه الفترة والأيام التى ظهرت خلالها الإصابات، قائلا: كنت أتمنى سفر المنتخب إلى تونس قبل البطولة بيومين زى باقى المنتخبات المشاركة مش بكل الفترة دى "

وأشار عبد الفتاح أن المنتخب المصرى مرشح بقوة للصعود إلى بطولة أمم أفريقيا فى ظل القوة والأداء والاستعداد التام .

وعن رحيل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قال المشرف على الحكام فى بطولة شمال افريقيا، أنه يتمنى استقرار كرة القدم فى مصر، وأى شخص سيتواجد فى هذا المكان سيؤدى دوره المطلوب قائلا: لا تعليق على رحيل اللجنة الخماسية ولكن لازم يكون فى مجلس موجود .