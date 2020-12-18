شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد: المسحة الجديدة والمباريات تحسم استكمال بطولة إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه مازال هناك أمل في المشاركة وننتظر مسحة جديدة لتحديد المشاركة من عدمها في مواجهة تونس اليوم في بطولة شمال أفريقيا.وقال جمال محمد على في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت1: "مازال هناك أمل في المشاركة وننتظر مسحة جديدة قد تتحول فيها بعض العينات إلى سلبية، أيضا نتيجة المباريات الأخرى تلعب دور في قرار استكمال التصفيات من عدمها".

وأضاف جمال محمد على: "مسحة الكاف كشفت إصابتين جديدتين في صفوف المنتخب ليرتفع العدد إلى 16، وننتظر نتائج جديدة حول حالات الكورونا وسنجرى مسحة جديدة على أمل تحول عينات من إيجابية لسلبية".

وتابع رئيس بعثة منتخب الشباب: "هناك إحساس بأن هناك شيء غير طبيعى في الأمور وأنه هناك من لا يريد مشاركتنا في البطولة ولكن لا يوجد أي دليل مادى لذلك الإحساس الذى يسيطر على تفكيرى بواقع خبرتى".

وأضاف جمال محمد على: "لم أطلب قيادة المنتخب فنيا بسبب غياب ربيع ياسين لإصابته بكورونا، وكل الكلام اللى بيتردد على أنى سأقود المنتخب لا يصح وعبد الستار صبرى هو من سيدير اللقاء فنيا حال لعبنا".

وأوضح جمال محمد على: "لم أهتم نهائيا بخبر رحيلى ضمن اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة بسبب انشغالى بالمستجدات التي تحدث كل يوم مع منتخب الشباب، وربيع ياسين بصحة جيدة ولا يعانى من أي مشاكل ومتواجد حاليا مع اللاعبين المصابين بكورونا وكل الأمور ماشية كويسة".