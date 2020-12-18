محمد شبانة يكشف عبر تلفزيون الخليج 365 انضمام نجل باتشيكو للجهاز الفنى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قام بضم نجله خلال الأيام الماضية إلى الجهاز المعاون له فى القلعة البيضاء، على أن يتواجد معه فى التدريبات دون التواجد فى المباريات أو المعسكرات الفنية ضمن أفراد الجهاز المعاون له.
تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن نجل باتشيكو سيتواجد معه فى الجهاز المعاون للزمالك من أجل التعلم، مشددًا على أن باتشيكو حتى الآن لم يطلب من إدارة الزمالك تخصيص راتبا لنجله الذي ظهر فى تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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