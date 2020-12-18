شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تلفزيون ”الخليج 365” ابتعاد هداف ستاندرليج عن الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، وضع شرطًا لابد من توافره فى المهاجم الجديد، الذى من المنتظر ان يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهوا أن يمتلك ذلك المهاجم ميزة اللعب فى مركزى المهاجم الصريح والجناح.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن موسيمانى طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يملك معدل تهديفى عالى بشرط أن يكون يجيد أيضًا اللعب فى مركز الجناح، الذى يرى موسيمانى إنه لازال يعانى من أزمة فنية منذ رحيل رمضان صبحى عن صفوف الفريق، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب السابق".

أضاف شبانة فى تليفزيون الخليج 365، أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع جاكسون موليكا هداف ستاندرليج البلجيكى الحالى ولاعب مازيمبى السابق إلا أن موليكا لا يجيد اللعب كجناح، الأمر الذى يضعه فى أخر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الفترة المقبلة".

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.