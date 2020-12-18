محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس: عبدالفتاح: منتخب الشباب يحتاج لاعب واحد لمواجهة تونس وزير الرياضة يُعلن عن "مسحة استثنائية" للاعبي منتخب الشباب سلة الأهلي تفوز على الزمالك وتقترب من نصف نهائي المرتبط "تفوق على مبابي ونيمار".. فيفا يعلن ترتيب صلاح بجوائز ذا بست بالأسماء.. 21 اختاروا صلاح في المركز الأول بجوائز "ذا بست" بينهم 8 عرب باتشيكو يتحدث.. عن سبب الدفع بشيكابالا بديلاً أمام بيراميدز.. وغياب "أوباما" "اتفاق بشأن صلاح".. كيف صوت الثلاثي المصري في جوائز "ذا بست"؟ اتحاد الكرة يُعلن: إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" بين صفوف منتخب الشباب بيراميدز عن إلغاء هدف تراوري: هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام؟ حازم إمام: توقفوا عن الشائعات ضد الزمالك ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم صلاح خارجه.. بايرن وليفربول يسيطران على التشكيل الأفضل لـ2020 كلوب أفضل مدرب في العالم متفوقا على "فليك" حاصد البطولات سون يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020 نوير يتوج بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى بالعالم 2020 باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي لأول نقطة له في الدوري على حساب الإسماعيلي اتحاد الكرة ينفي تلقى مساعدات من فرجاني ساسي لمنتخب الشباب في تونس ريكاردو: الإسماعيلي يتطور.. وسنعمل على تحسين أخطائنا بيراميدز يوقف انطلاقة الزمالك في الدوري بتعادل مُثير

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. جوائز الأفضل.. تعادل الزمالك وبيراميدز.. ورسالة حازم إمام لـ"مروجي الشائعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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