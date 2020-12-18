سلة الأهلي تفوز على الزمالك وتقترب من نصف نهائي المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
وضع فريق الأهلي لكرة السلة قدماً في نصف نهائي دوري المرتبط بعد فوز كبير على الزمالك بنتيجة 91-68، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بدوري المرتبط التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
ودخل الزمالك المباراة بقوة حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-13، وبالرغم من تفوق الاهلي في الفترة الثانية بنتيجة 16-15، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة الشوط الأول التي أنهاها الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة 36-29.
وتغير أداء لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الثالثة ونجحوا في التقدم فيها بنتيجة كبيرة 31- 16، ليتقدموا في المباراة بنتيجة 60-52.
وواصل لاعبي الأهلي تفوقهم في الفترة الرابعة وحسموها لصالحهم بنتيجة 31-16، ليفوزوا بالمباراة بنتيجة 91-68.
وسبقت هذه المباراة، مواجهة أخرى بين مرتبط الفريقين تحت 16 سنة، حسمها فريق الأهلي لصالحه بنتيجة 80-51.
وبهذه النتائج، يحتاج الاهلي إلى إنتصارا واحد سواء لفريق المرتبط أو للفريق الأول، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.
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