سلة الأهلي تفوز على الزمالك وتقترب من نصف نهائي المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

وضع فريق الأهلي لكرة السلة قدماً في نصف نهائي دوري المرتبط بعد فوز كبير على الزمالك بنتيجة 91-68، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بدوري المرتبط التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ودخل الزمالك المباراة بقوة حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-13، وبالرغم من تفوق الاهلي في الفترة الثانية بنتيجة 16-15، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة الشوط الأول التي أنهاها الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة 36-29.

وتغير أداء لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الثالثة ونجحوا في التقدم فيها بنتيجة كبيرة 31- 16، ليتقدموا في المباراة بنتيجة 60-52.

وواصل لاعبي الأهلي تفوقهم في الفترة الرابعة وحسموها لصالحهم بنتيجة 31-16، ليفوزوا بالمباراة بنتيجة 91-68.

وسبقت هذه المباراة، مواجهة أخرى بين مرتبط الفريقين تحت 16 سنة، حسمها فريق الأهلي لصالحه بنتيجة 80-51.

وبهذه النتائج، يحتاج الاهلي إلى إنتصارا واحد سواء لفريق المرتبط أو للفريق الأول، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.