باتشيكو يتحدث.. عن سبب الدفع بشيكابالا بديلاً أمام بيراميدز.. وغياب "أوباما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه يضم لاعبين على مستوى عالٍ ويستغل هو ذلك لتدوير اللاعبين بسبب طول فترة خوض مباريات الدوري.

وأضاف باتشيكو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"كنت أرى أن شيكابالا من الأفضل أن يُشارك في وقت يُعاني الخصم منه من خلل أو إرهاق لذا دفعنا به في الشوط الثاني لاستغلال المساحات في الملعب".

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أن سبب عدم الدفع بلاعب فريقه يوسف أوباما رغم تعافيه من كورونا، يعود لخوضه فقط 3 تدريبات مع الفريق بعد العودة من غياب لفترة:"كنا سنضره لو تم الدفع به".

واسترسل باتشيكو:"استبدلت زيزو لأنه لم يكن يقدم المساعدة لحازم إمام وبدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني قبل أن يتراجع اللاعبين وكنت أقول لهم (أطلع.. أطلع) ولكنهم لم يستجيبوا في البداية لكن مع دخول شيكابالا وأوناجم كان هناك تنشيط بدني للفريق وكنا أفضل".

وأتم مدرب الزمالك:"في الشوط الأول كنا نضغط على حارس المرمى والمساكين بصورة غير جيدة فطالبت اللاعبين بعدم الضغط عليهم في ضربات المرمى فالرباعي الأمامي كان يتقدم ويترك مساحة لذا طلبت من المهاجمين المشاركة مع لاعبي خط الوسط وهو ما آمن الفريق بصورة أكبر ومن الناحية الخططية لدينا لاعبين لديهم خصائص معينة نلعب وفقها".