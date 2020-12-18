"اتفاق بشأن صلاح".. كيف صوت الثلاثي المصري في جوائز "ذا بست"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

شارك 3 أسماء مصرية في التصويت على جائزة "ذا بست" لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجاء محمد صلاح جناح المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي في المركز الأول دائمًا.

اختار قائد المنتخب المصري، عبدالله السعيد محمد صلاح ليكون في المركز الأول، ومن بعده في المركز الثاني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وفي المركز الثالث كيفين دي بروين لاعب ماتشستر سيتي ومنتخب بلجيكا.

اختار حسام البدري، محمد صلاح في المركز الأول، ثم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا، أما في المركز الثالث فقد اختار ليونيل ميسي.

واختار الإعلامي وليد الحديدي أيضًا فاختار محمد صلاح في المركز الأول، ومن بعدها في المركز الثاني روبرت ليفاندوفسكي، ثم كيفن دي بروين.

وحصل ليفاندوفسكي على جائزة "ذا بست" لأفضل لاعب في العالم، لأول مرة في تاريخه، بينما احتل محمد صلاح المركز السادس في الترتيب.