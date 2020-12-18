حازم إمام: توقفوا عن الشائعات ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حازم إمام لاعب فريق الزمالك، إن الفريق تماسك بعد هدف بيراميدز ونجح في العودة من جديد للمباراة، قائلا إنه هناك البعض يحاول الصيد في الماء العكر.

وأدرك الزمالك التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت الخميس لحساب الجولة الثانية من دوري we المصري في المواجهة التي جرت على ملعب الدفاع الجوي.

وتقدم البديل أحمد الشيخ لبيراميدز قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل للفريق الأبيض.

وقال إمام في تصريحات عقب المباراة لقناة الزمالك: "سجلنا التعادل من هدف ملعوب وعدنا للمباراة، الحظ لم يكن حليفنا في الفوز وحصد النقاط كاملة، علينا أن نغلق هذا الملف ونركز في المباراة المقبلة."

وأضاف: "أوباما عاد للتدريبات منذ يومين ولم يكن جاهز لخوض المباراة، المدرب لم يفضل المجازفة بأوباما، الفترة الماضية شهدت حديث كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغلال لما حدث الفترة الماضية، هناك من يحاول الصيد في الماء العكر بسبب التغييرات الأخيرة."

وأكمل: "اللاعيبن لديهم التزام كبير، أتمنى أن تتوقف الناس عن الكلام وأقول لهم "شيلو الزمالك من دماغكم" وابحثوا في مشاكل الأندية الأخرى."

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 4 بعد الفوز في المباراة الأولى.