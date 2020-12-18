محمد صلاح : المدرب المصري الأفضل للزمالك.. وفرجاني ساسي لا يستحق أكثر من 10 مليون

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن باتشيكو المدير الفني للزمالك لابد أن يرحل عن تدريب الفريق خاصةً بعد خسارة بطولتي دوري أبطال افريقيا و كأس مصر .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ : "باتشيكو لم يضع بصماته مع الفريق وكان يجب رحيله بعد خسارته أفريقيا وفشل فى الإدارة

الفنية للفريق خلال القترة الماضية".

واختتم صلاح ، المدرب المصري الأنسب للزمالك ، جميع المدربين المصريين نجحوا في قيادة الفريق مثل حسام حسن و مؤمن سليمان و أحمد حسام ميدو وغيرهم ، وأرشح ميدو لتولي قيادة الفريق في الوقت الحاليقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن لاعب

الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي ، يبالغ في طلباته المادية ، وأنه لا يستحق أكثر من 10 مليون جنيه في الموسم.

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة ليرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’: "يوسف أوباما أحد أبناء النادي وسيجدد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة وأشرف بن شرقي ليس من حقه المطالبة بزيادة راتبه".

واختتم صلاح ، الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري العام هذا الموسم وهو قادر على الزمالك ويملك لاعبين مميزين.