هشام يكن : " الخطيب أسطورة ولوقابلته هتصور معاه "

تحدث هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدوبعد صورته مع الخطيب".
وأوضح: "الخطيب أسطورة كروية وأنا لو قابلته في أي مكان هتصور معاه وهو لو قابلني هيسلم عليا، ومش الطبيعي أن نجوم الكرة تشوف بعد وتتجاهل بعض".
قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان ممنوع
وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طالبوني بالتقدم باعتذار رسمي من أجل دخول نادي الزمالك (بيتي) خلال تولي المجلس السابق وقبل تولي اللجنة المؤقتة".
وتابع: "أما بعد تولي اللجنة المؤقتة ذهبت للنادي ودخلت فورًا ورحبوا بي بشكل كبير والجميع كان يشعر بحالة من السعادة".
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