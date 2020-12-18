قال أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، إن بيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلاميعمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم
وتابع: "كان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".
وأتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعيبة أدت بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".
وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما في الاسبوع الثاني بالدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف قاسم: تعادل الزمالك أمام بيراميدز نتيجة عادلة وأطالب الجماهير بالصبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.