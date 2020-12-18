فيفا يكشف تصويت ليونيل ميسي بجوائز ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسماء التي صوّت لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في جوائز "ذا بيست" الأفضل لعام 2020 الممنوحة من فيفا. وجاء تصويت ليونيل ميسي على النحو التالي وفقا لما نشره فيفا : أفضل لاعب: 1- نيمار دا سيلفا " باريس سان جيرمان ". 2- كيليان مبابي " باريس سان جيرمان ". 3- روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ ". أفضل حارس مرمى: 1- كيلور نافاس " باريس سان جيرمان". 2- مانويل نوير " بايرن ميونخ ". 3- يان أوبلاك " أتلتيكو مدريد ". أفضل مدرب: 1- هانز فليك " بايرن ميونخ ". 2- مارسيلو بيلسا " ليدز يونايتد ". 3- جولين لوبتيجي " إشبيلية ". وتوج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بلقب افضل لاعب في العالم، كما حصد مانويل نوير على افضل حارس مرمى وحاز يورجن كلوب على افضل مدرب.

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