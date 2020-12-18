مانشستر يونايتد يهزم شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً صعبا على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الانجليزي.
وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من ماركوس راشفورد بواقع هدفين " 26، 51"، ثم أضاف انتوني مارسيال هدف اخر في الدقيقة 33، فيما سجل
بهذه النتيجة يصعد مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يتذيل شيفيلد المركز الاخير بنقطة واحدة.
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