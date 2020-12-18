جوائز الفيفا: كلوب أفضل مدرب ونوير أفضل حارس للعام 2020

نال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل مدرب في العام 2020.



وتفوق كلوب على كل من المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، والأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي.



واستطاع كلوب حسم الجائزة لصالحه بعدما نجح في إعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خزائن ليفربول بعد 30 عامًا.



كما نال الألماني مانويل نوير، لاعب نادي بايرن ميونخ، الخميس، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس في العام 2020.



وتفوق نوير على كل من البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، و السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، المرشحين الآخرين للجائزة.



ونجح حامي عرين منتخب "مانشافت" في قيادة ناديه إلى حصد ثلاثية تاريخية، بتتويجه بمسابقة الدوري والكأس المحليتين، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الذي نال بايرن ميونخ لقبه للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر: وكالات