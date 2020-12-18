الامارات | راشد بن حميد يلتقي مارفيك.. ويطالب بمساندة المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي مارفيك.. ويطالب بمساندة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، مع الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب الوطني، الذي وصل إلى الدولة أول من أمس، لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي تشهد خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من مارس المقبل.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع مارفيك حول المرحلة المقبلة، التي تتطلب جهوداً مضاعفة من أعضاء الجهازين الإداري والفني، واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالباً الجميع بالوقوف خلف المنتخب ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

حضر اللقاء النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي، والأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري.

وكان المدرب قد وقّع رسمياً عقد توليه قيادة الأبيض صباح اليوم بحضور الظاهري، وسيوجد المدرب اليوم في استاد آل مكتوم، لمتابعة أحداث مباراة النصر والعين في دوري الخليج العربي، بحضور جهازه المساعد.

يذكر أن المنتخب سيستقبل نظيره منتخب ماليزيا في 25 مارس المقبل، فيما يواجه إندونيسيا في جاكرتا 30 من الشهر ذاته، وفي يونيو المقبل يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي السابع و15 يونيو المقبل.

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