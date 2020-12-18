الامارات | محمد إسماعيل.. المدرب المواطن رقم 5 في دوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل.. المدرب المواطن رقم 5 في دوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لنادي الحمرية، عمار المهيري، عن تكليف إدارة النادي المدرب المواطن محمد إسماعيل بمهمة قيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بدلاً عن المدرب التونسي غازي الغرايري، الذي تمت إقالته أخيراً.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «يتمتع المدرب الجديد بإمكانات طيبة، وسبق له العمل مساعداً للغرايري، ونتمنى له التوفيق».

وأصبح محمد إسماعيل المدرب المواطن الخامس في دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى مدرب الذيد محمد العجماني، ومدرب التعاون عارف شلنك، ومدرب مسافي عبدالغني المهيري، ومدرب العربي محمد جلبوت.

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