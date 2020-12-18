الامارات | العروبة يضع صدارة «الصقور» في خطر بدوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضع صدارة «الصقور» في خطر بدوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق العروبة على ضيفه الإمارات (الصقور) 3-2، أمس، في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، وهو أول فوز للعروبة في المسابقة، فيما تعتبر أول خسارة لفريق الإمارات.

وسجل أهداف العروبة النيجيري فيكتور نوانيري (1 و37)، وسعيد عبيد (29)، بينما سجل هدفي الإمارات البرازيلي ديغو دا سيلفا (75 و78).

ورفع العروبة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع، مقابل 10 نقاط للإمارات في المركز الأول.

وبهذه النتيجة، أصبحت صدارة نادي الإمارات في خطر، في حال فوز أي من البطائح أو مسافي، فيما ستقود نتيجة التعادل إلى التساوي معه بالنقاط. وتقام عند الساعة 16:40 من مساء اليوم مباراتان، حيث يلتقي دبا الفجيرة (خمس نقاط) مع التعاون (أربع نقاط)، والبطائح (تسع نقاط) مع مسافي بالرصيد نفسه.

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