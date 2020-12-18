شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة ينتقد باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقد جمال حمزة نجم الزمالك السابق النار الطريقة التى لعب بها البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز.

وقال حمزة فى تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "لاعبي الزمالك كان يلعبون مباراة بيراميدز وهم لا يعلمون تعليمات المدرب البرتغالي على الإطلاق وكل خمس دقائق كان يغير مراكز اللاعبين داخل الملعب وهذا لا يجوز نهائيا".

وأضاف: "طوال الفترة الماضية وباتشيكو لا يعلم مراكز وإمكانيات اللاعبين وحتى الآن محتار فى مركز رقم 10 وهذه فضيحة بكل المقاييس وزيزو انسب مركز له فى الجناح الأيمن".