شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: هذا هو دليل استمرار مصطفى محمد وبن شرقي مع الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف الثنائي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد من الاستمرار في صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة..
وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الثنائي يركز مع الفريق والدليل ما شهدناه من أداء مميز للثنائي في لقاء اليوم أمام بيراميدز".
وتابع: "يجب على الجماهير عدم الإلتفات لتلك الشائعات التي هدفها هدم استقرار الفريق".
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